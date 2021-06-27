DHA 27 Haziran 2021 Pazar 18:30 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 18:32

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 4'üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşun ardından rakip savunmacının darbesiyle yerde kalan Mustafa Muhammed, sol dizini tutarak sağlık görevlilerinin saha içeresine çağrılmasını işaret etti.

Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Mısırlı oyuncunun tedavisine bir süre burada devam edildi. Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşındaki oyuncu, 9'uncu dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

Not: Görüntü GS TV'den alınmıştır.