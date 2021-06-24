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Spor

Galatasaray'da Mustafa Muhammed sevinci

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Mısır Milli Takımı'yla Tokyo Olimpiyatları'nda bulunan Mustafa Muhammed sarı kırmızılı takıma dönerek, kampa katıldı.

24 Haziran 2021 Perşembe 18:51 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:51
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ön eleme maçlarında Mustafa Muhammed'in oynamama ihtimali ortadan kalktı. Mısırlı golcü, İstanbul'a döndü.

Mısır Olimpiyat Milli Takımı'na çağrılan Mustafa Muhammed, Tokyo'da olacağı için Galatasaray'ın eleme maçlarında forma giyemeyecekti. Ancak Fatih Terim'in talebi üzerine yönetim devreye girdi ve Mısır Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelerin ardından, Mustafa Muhammed geri çağrıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 23 yaşındaki golcüsü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabından paylaşarak, Galatasaray camiasına müjdeyi verdi.

Galatasaray'ın 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynayacağı maçta forma giyecek olan Mustafa Muhammed, geride kalan sezon sarı-kırmızılı takımda 17 resmi maçta 9 gol attı.

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