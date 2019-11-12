Galatasaray'da Nagatomo'nun bileti kesildi
Devre arasında önemli bir kadro revizyonuna gitmeyi planlayan Galatasaray'da ilk yolcu kesinleşti.
Yuto Nagatomo'nun menajeri Roberto Tukuda ile temasa geçen Galatasaray yönetimi, "Kendinize kulüp bulun" mesajını iletti. Kulüp bulunamazsa sözleşme fesih yoluna gidilecek.
Sarı-Kırmızılılar performansı nedeniyle eleştirilen Yuto Nagatomo'nun biletini kesti.
SEZON SONU SERBEST
Alınan bilgilere göre yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Japon sol bekin menajeri Roberto Tukuda ile temasa geçti ve "Kulüp bulun" mesajını iletti.
(Takvim)
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