Galatasaray'da Nicolo Zaniolo depremi! Sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'ın sezon başında 5 milyon euro bedelle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo yasadışı bahis çetesi üyesi olmakla suçlanıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Nicolo Zaniolo Aston Villa'dan ayrılacak.

NICOLO ZANIOLO GERİ DÖNÜYOR



Nicolo Zaniolo ile Aston Villa arasındaki kiralık sözleşme feshedilecek. Yıldız oyuncunun Galatasaray2a geri dönmesi bekleniyor.

NİCOLO FAGİOLİ İTİRAFÇI OLDU



Daha önce Juventuslu futbolcu Nicolo Fagioli bahis oynadığını itiraf ederken Sandro Tonali ve Zaniolo, İtalya Futbol Federasyonunun kararıyla milli takım kampından ayrılarak evlerine dönerken futbolcuların, telefon, tablet ve bilgisayarlarına da el konuldu. Söz konusu aygıtlarda, futbolcuların yasa dışı bahse yönelik sohbetlerinin olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

FAGIOLI BAHİS OYNADIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Juventuslu Nicola Fagioli ise yargıyla anlaşma yoluna giderek bahis oynadığını kabul etmişti. 22 yaşındaki Fagioli, savcılığa verdiği ifadesinde, yasa dışı bazı sitelerde bahis oynadığını söyledi. Fagioli'nin 3 yıl futboldan men ve 25 bin avronun üzerinde para cezası alabileceği belirtiliyor.

NICOLO ZANIOLO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI



İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da toplamda 9 maçta forma giydi. Zaniolo bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sunamadı.