İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo sürprizi

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo sevinci yaşanıyor. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yan fiziksel açığını kapatmayı başaran Zaniolo, ilk 11'deki yerini almaya hazırlanıyor.

Fanatik25 Mart 2023 Cumartesi 10:42 - Güncelleme:
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo sürprizi
ABONE OL

Formasından uzak kaldığı dönem nedeniyle Galatasaray'a maç eksiğiyle gelen Nicolo Zaniolo, geride kalan süreçte fiziksel açıklarını da kapatmayı başardı.

Hazırlık maçlarında aldığı kısa sürelerde skoru değiştiren, ligde ise Kasımpaşa karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren İtalyan futbolcu, milli aradan sonraki Adana Demirspor sınavıyla beraber ilk 11'deki yerine kavuşmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un planı, yüzde 100 hazır hale geldiğinde Zaniolo'dan forvet arkası yerine sağ kanatta yararlanmak.

Mauro Icardi, Dries Mertens, Zaniolo ve Kerem Aktürkoğlu dörtlüsünün bir arada ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.