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Galatasaray'da ödeme krizi

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında futbol takımına ödeme yapılmadığı ortaya çıktı.

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Ocak ve Şubat'ta maaş alamayan futbolcuların bu ay içinde hesaplarına para yatırılacak. Mevcut kadrodaki yabancılar 90 gün ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkına sahipler.
 
Yerli oyuncular ise yönetim tarafından verilen ileri tarihli senetlerle idare ediyorlar. Ara transferde Diagne ve Luyindama için elini cebine atan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, futbolculara olan borcun kapatılması için uğraşıyor.
 
(Sabah)
 

Başkan Erdoğan saat 21.00´de 24 ve 360 ortak yayınında

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