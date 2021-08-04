Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü! Çaykur Rizespor...

4 Ağustos 2021 Çarşamba 19:12 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 19:14

Oğulcan Çağlayan'ın 1 milyon 200 bin euroluk cezası için Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kuruluna giden ve ret yanıtı alan Galatasaray, bu gelişmenin ardından Çaykur Rizespor ile anlaşma yoluna gitti.

A Spor'un haberine göre, Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan için anlaşmaya vardı. Emre Taşdemir, Ali Yavuz Kol bonservisiyle, Yunus Akgün kiralık olarak verilecek.

İmzaların atılmasının ardından Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'a yeni sezon için lisans çıkartabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin euro para cezası vermişti..