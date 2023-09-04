Galatasaray'da Okan Buruk farkı

13. sıradan aldığı Galatasaray'ı başarıdan başarıya koşturuyor. Futbolculuğu döneminde birçok başarıya imza atan Buruk, G.Saray'ın teknik direktörlük koltuğunu da başarıyla doldurdu.

OKAN BURUK FIRTINASI

Galatasaray'da tam anlamıyla teknik direktör Okan Buruk fırtınası esiyor. Takımın başına geçtiğinde soru işaretleri barındırsa, bazı spor otoriteleri çok tasvip etmese de hatta zaman zaman eleştirilerin hedefi olsa da sadece işine konsantre olan Okan Buruk her geçen gün sarı-kırmızılı kulüpte teknik adam olarak farkını ortaya koymaya devam ediyor. Önceki sezon Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde tarihinin en kötü performanslarından birisine imza atmış ve Süper Lig'i 13. Sırada tamamlamıştı. Kötü gidişatın kısa süre içinde düzelmesi zor görülüyordu.

ÖZBEK İLE DEĞİŞİM RÜZGARI BAŞLADI

Ancak Galatasaray kongresinin ardından her şey değişti. Önce Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna yeniden oturması, ardından Erden Timur'un Sportif AŞ'de Başkan Vekilliği koltuğuna gelmesi kötü gidişatı tersine çevirdi. Birbirinden değerli isimleri transfer eden Özbek ve Timur ikilisi, futbolculuğu döneminde birçok başarıya imza atmış Okan Buruk'u da takımın başına getirdi. O dönemde bu durum bazı çevrelerde soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. Yeni bir takım oluşturulması nedeniyle başta sendelese de Okan Buruk etkisi çabucak kendisini gösterdi.

15 YIL SONRA ELEMELERDEN ÇIKTI

Ligde 14 maç kazanarak tarihe geçen Buruk şampiyonluk ipini önde göğüsleyen isim oldu. Şampiyonlar Ligi elemelerinden de alnının akıyla çıktığı. 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi. Avrupa kupalarında üst üste 5 galibiyet alan ve 15 yıl sonra elemelerden gelerek gruplara kalan ilk Türk hoca unvanını aldı. Ligde de Gaziantep'i yenerek kulüp tarihinin en kısa sürede 30 galibiyete ulaşan teknik adamı oldu ve bu sezon da Galatasaray'a büyük başarılar yaşatacağının sinyalini verdi.

KALEYE DUVAR ÖRDÜ

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı üç maçta da gol yemeyen Galatasaray, bundan önce ilk üç karşılaşmasında rakiplere gol izni vermediği son sezonu Okan Buruk'un oyuncu olarak kadroda bulunduğu 2007/08'de yaşadı. Cimbom 4. hafta sonunda ligin tek gol yemeyen takımı durumunda... Ayrıca son 31 yılın da en az gol yiyen takımı...