Galatasaray'da Okan Buruk ile Mertens'ten özel görüşme

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği yıldızlardan olan Dries Mertens, Sarı-Kırmızılıların liderliğinde büyük rol oynadı. Buna karşın yaşadığı son sakatlık sonrası bekleneni veremeyen Mertens, teknik ekipten güvenoyu aldı.

Sabah'ın haberine göre teknik direktör Okan Buruk, Dries Mertens ile özel görüştü. Başarılı hoca, son 4 maçta skor katkısı olmayan ve performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Belçikalı yıldıza duyduğu güveni dile getirdi.

Okan Buruk, Mertens'e desteğini iletirken tecrübeli futbolcunun Sivasspor maçında da takımın en önemli kozu olacağı belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla lig ve kupada toplam 30 maça çıkan Dries Mertens 7 gol, 4 asistlik katkı verdi.