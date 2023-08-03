Galatasaray'da Okan Buruk istediğini aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris karşılaşmasında ilk maça göre birkaç değişiklik yaptı.

Kale, savunma ve merkez orta sahada düzen bozulmazken, hafif sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'nun yerine son maçta ileri uçta oynayan Barış Alper Yılmaz şans buldu.

Yunus Akgün'ün yerine ise Dries Mertens forma giyerken, forvette ise Halil Dervişoğlu görev aldı. Buruk, maç öncesinde ise "İlk maçtan önce deplasmandaki en büyük korkumuz saha şartlarıydı. Orayı geçtik. Kazanarak bitirmek isterdik. Aynı ciddiyetle oynamak zorundaydık. Kendi sahamızda, seyircimizle birlikte geçen sene bıraktığımız yerden başlamak istiyoruz" dedi.

4 MAÇ KALDI...



90 dakika sonunda ise Buruk, sahadan istediğini aldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı, şimdi ise kalan maçlara odaklanmaları gerektiğini söyledi. Buruk, önlerinde gruplara kalmak için 4 maç kaldığını ve sakin kalarak istedikleri hedefe ulaşabileceklerinin altını çizdi.