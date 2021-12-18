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Spor

Galatasaray'da Olimpiu Morutan ilk 11'e döndü

Süper Lig'in 17. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da geçtiğimiz hafta yedek kalan Olmpiu Morutan, ilk 11'de forma şansı buldu.

18 Aralık 2021 Cumartesi 18:43 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:43
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Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, ligdeki Fenerbahçe maçının ardından yedek kalan Olimpiu Morutan'a Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de görev verdi.

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığının ardından kalede İsmail Çipe görev alırken, Marcao sakatlığının ardından takıma geri döndü.

Öte yandan sarı-kırmızılılar'da orta sahada Taylan'ın yedek kalması ve Berkan Kutlu ile Cicaldau ikilisi dikkat çekti.

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