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Spor

Galatasaray'da Omar'ın lisansı askıya alındı

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin sezonun kalan bölümü için TFF'ye verilen A takım listesinde yer almadığını bildirdi.

04 Şubat 2021 Perşembe 13:15 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 13:25
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Galatasaray'da sağ bek Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarılmadı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen A takım listesinde Omar Elabdellaoui'nin bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Kadromuzda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildi ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı." denildi.

Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözünden yaralanmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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