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Spor

Galatasaray'da Ömer Uğurata dönemi

Ertuğrul Erdoğan ile yolların ayrıldığı Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda, başantrenörlük görevi için Ömer Uğurata ile anlaşmaya varıldı.

DHA03 Aralık 2020 Perşembe 15:21 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 15:21
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Ömer Uğurata getirildi.

Galatasaray Kulübü, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile yolların ayrılmasının ardından Ömer Uğurata ile anlaşma sağladı. Ertuğrul Erdoğan'ın yardımcılığını yürüten ve Erdoğan ile yollar ayrıldıktan sonra geçici başantrenörlük görevini üstlenen Ömer Uğurata, sezon sonuna kadar sarı kırmızılı takımın başında olacak.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevi için, şimdiye kadar takımımızda yardımcı antrenörlük görevini yürüten Ömer Uğurata ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, Ömer Uğurata'ya başantrenörlük görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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