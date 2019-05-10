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Galatasaray'da önce iki kupa, sonra seçim

Başkan Mustafa Cengiz, hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak seçime gitmeyi planlıyor. Yönetim, Cengiz'in bu hedefini yerine getirmek için futbol takımına konsantre oldu.

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Galatasaray'da seçim kararı! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ibrasızlıkla sonuçlanan genel kurulun ardından seçime gitmediği için sert bir şekilde eleştirilmişti. Başkan Cengiz yapılan sert eleştirilere, "Şampiyonluğa oynamasam seçime giderdim. Şimdi desem ki 'Seçime gidiyorum', beni hain ilan ederler" ifadelerini kullanmıştı. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in son yapılan divan kurulunda eleştirilerin sürmesi üzerine, "Benim gitmemi istiyorlar. Saygı duyuyorum, beni beğenmek zorunda değilsiniz. Ancak Başkan Cengiz'in olmadığı bir seçim istiyorlar" ifadelerini kullandı.

SEZON BİTECEK, SEÇİM YAPILACAK

Sıcak gelişmeler sonrası Başkan Mustafa Cengiz, sezon sonunda seçime gitme kararı aldı. Başkan Cengiz yeniden adaylığını koyacak. Bu sezon sonunda kazanılacak hem lig hem Türkiye Kupası ile seçime gitmeyi planlayan Başkan Mustafa Cengiz'in yönetiminde de bazı değişikler yapması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı Yöneticiler, iki kupa ile gidilecek seçimde Mustafa Cengiz'in yeniden seçime ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyor. Başkan Cengiz, yapılacak seçim yarışında mali tablolardaki iyileşmeyi de koz olarak kullanacak.

(Akşam)

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