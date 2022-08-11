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Spor

Galatasaray'da Onur Günaydı'nın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda genç smaçör oyuncu Onur Günaydı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

AA11 Ağustos 2022 Perşembe 18:06 - Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, smaçör Onur Günaydı'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl A takım kadrosuna katılan 2002 doğumlu genç smaçör, kulübümüzle 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

2011-2018 yıllarında ES Voleybol altyapı takımlarında mücadele eden, profesyonel olarak Bal Spor ve Bigadiç Belediyespor'da forma giyen 2.03 metre boyundaki Onur, 2018-2019 sezonunda Galatasaray genç takımına transfer oldu. Sarı-kırmızılı voleybolcu, geçen sezon A takıma yükselmişti.

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