Galatasaray'da operasyon hazırlığı

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Sezona iyi bir giriş yapamayan ve hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde iç açıcı sonuçlar alamayan Galatasaray’da ‘Ocak ayı’ hazırlığı yapılırken, devre arasında takımda birçok futbolcuyla yolların ayrılacağı belirtildi.

FATİH TERİM KONTRATLARI SAĞLAM FUTBOLCULARI HAREKETE GEÇİREMİYOR

Yaz ayı transfer döneminde iyi bir kadro mühendisliği yapamayan Fatih Terim’in scout ekibini harekete geçirdiği öğrenilirken, tecrübeli teknik adamın bu süreçte krizi olabildiğince iyi yönetmeye çalıştığı ifade edildi. Yaşı geçmiş, performansı düşük, hedefi olmayan, kontratları sağlam oyuncu grubuyla yola çıkan Terim bazı futbolcuların rahat tavırları karşısında şaşkınlığa uğrarken yönetimin gereken hamleleri Ocak’ta yapacağı bildirildi.

HEDEFTE BELHANDA, FEGHOULİ, SELÇUK İNAN VE BABEL VAR

Kurmayları ve scout ekibiyle özleştiri yapan Fatih Terim’in geniş çaplı bir rapor hazırladığı kaydedilirken, sarı kırmızılıların 3 ay sonra büyük bir değişime gideceği anlaşıldı. İşte Fatih Terim ve teknik heyetin kurulan kadroyla ilgili yaptıkları analizler…

1- Yaşlı bir takım olduk

2- Kiralık futbolcuların fazlalığı ( Emre Mor, Seri, Lemina, Andone, N'Zonzi)

3- Yaşları 33 olan Nagatomo ve Mariano’ya teşekkür edilmedi, alternatifler yaratılmadı

4- Galatasaray formasıyla şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi’ne UEFA Avrupa Ligi’ne gitmiş hedefsiz kalan oyuncularla yola devam etme kararı alındı

5- Kontratları sağlam, doymuş futbolcuların gelen teklifleri reddetmesi

6 – Aynı tip oyuncuların transfer edilmesi