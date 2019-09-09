Galatasaray'da orta saha Mario Lemina'ya emanet

Galatasaray Yönetimi, yaz transfer döneminin son gününde atağa geçmiş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan Mario Lemina'yı kiralamıştı. Gabon Milli Takımı'ndan geri dönen yıldız ön libero, birkaç gündür takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Kondisyoner Alberto Bartali önderliğinde eksiklerini kapatmaya çalışan 26 yaşındaki futbolcu, cuma günü milli ara dönüşünde Kasımpaşa ile gerçekleşecek olan mücadeleye hazırlanmaya çalışıyor.

BAŞARIYLA GEÇTİ

Şu ana kadar birçok fizik ve kondisyon testinden başarıyla geçtiği öğrenilen Lemina'nın, 90 dakika boyunca forma giyebilecek kondisyona sahip olduğu bildirildi.

Bu doğrultuda milli ara öncesinde Konyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Jean Micheal Seri'nin yerine Gabonlu yıldızın oynaması planlanıyor. Teknik heyet, bir sorun yaşanmaması adına Lemina için ekstra mesai harcıyor.