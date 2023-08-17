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Spor

Galatasaray'da orta saha operasyonu

Galatasaray'da gözler orta sahanın merkezine yapılacak transfere çevrildi. Sarı kırmızılılar, hedefine iki yıldız ismi koyarken transfer için dev bütçe ayrıldı.

Fanatik17 Ağustos 2023 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
Galatasaray'da orta saha operasyonu
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Galatasaray, Torreira'nın yeni partnerini arıyor...

Sarı- kırmızılıar, Paredes ve Renato Sanches'in Roma'ya gitmesinin ardından listedeki diğer yıldızlara yönelmiş durumda.

Bu doğrultuda gündeme gelen Matteo Guendouzi ile temasları sıklaştıran Galatasaray, önemli bir avantaj elde etti.

Fransız orta saha, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'nde Panathinaikos'a elendiği maçta oyuna girdikten sonra penaltı yaptırdı, uzatmaların ardından penaltılara giden maçta da topu dışarıya yolladı.

Marsilya'da böylece fatura 25 yaşındaki oyuncuya kesildi.Artık Guendouzi'nin ayrılma ihtimali birkaç gün öncesine göre çok daha yüksek.

DEV BÜTÇE AYIRDILAR

Bir yandan Matteo Guendouzi için girişimlerde bulunan Galatasaray, diğer taraftan tıpkı Paredes gibi teknik direktör Okan Buruk'un en çok istediği oyuncuların başında gelen Rodrigo de Paul'u da gözüne kestirdi.

Arjantinli orta saha için Atletico Madrid'le görüşmeler devam ediyor. Suudi Arabistan kulüplerinin de gündeminde yer alan 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın ilgisine karşı oldukça sıcak.

Birçok mevkide takviyeleri tamamlayan Galatasaray Yönetimi, transfer bütçesinin en büyük bölümünü De Paul'e ayıracak.

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