Süper Lig'de milli araya girilmesinin ardından Galatasaraylı birçok yıldız futbolcu, ülkelerinin formasını terletmek için davet aldı. Bu oyuncular arasında Nijeryalı Victor Osimhen de yer alıyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar, başarılı golcünün sakatlığını tamamen atlatamamış olmasından ve tekrar edebileceğinden dolayı büyük endişe duyuyor.

Nijerya Milli Takımı kampından paylaşılan bir fotoğrafta, Osimhen'in sol ayağının bandajlanması da bu korkuları bir kez daha gündeme getirdi. Bu detay, özellikle antrenmanların kısmen kumlu bir sahada yapıldığı ve sakatlığının daha da kötüleşme riskini artıracağı endişelerine sebep oldu. 26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz ayda Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. G.Saray, Devler Ligi'ndeki Frankfurt maçında Osimhen'den yararlanamamıştı.