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Galatasaray'da öze dönüş! Derbide sahada olacaklar

Terim, 1-1 biten Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ağır eleştirilere uğrayan revizyona kararı ile yedek bıraktığı Feghouli, Falcao, Mariano ve Lemina'ya ilk 11’de sahaya sürecek.

  • StarSpor
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GALATASARAY’DA gözler artık tamamen Fenerbahçe derbisine çevrilirken, Teknik Direktör Fatih Terim de sahaya dinlendirdiği aslarını sürerek sonuca ulaşmaya çalışacak. Fatih Hoca 1-1 berabere biten Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna Feghouli’yi hiç almamış, Falcao, Mariano ve Lemina'yı da yedek bırakmıştı.

FEGHOULİ&FALCAO’YA ÖZEL İLGİ

Bu oyunculardan Lamine 2. yarını başında, Falcao da son 3 dakikada oyuna girmiş, Mariano ise 90 dakikayı kenardan izlemek zorunda kalmıştı. Fatih Hoca ağır eleştirilere uğrayan revizyon kararının ardında dururken, derbide 4 oyuncuyu da ilk 11’de sahaya sürerek sonuca gitmeye çalışacak. Terim, özellikle Feghouli ve Falcao ile idmanda yaptığı özel görüşmelerle iki yıldız oyuncusunu Fenerbahçe mücadelesine hazırlamaya çalışıyor.

SERİ, BELHANDA’YA BAĞLI 

Terim, derbide kaleci Muslera’nın önünde sağ bekte Mariano, göbekte Luyindama ve Marcao, sol bekte Nagatomo dörtlüsünden savunmayı oluşturacak. Nzonzi ön liberodaki yerini alırken sağ kanatta Feghouli sol kanatta da Lamine görev yapacak. Babel orta sahada banko isim. Seri ise Belhanda’nın durumuna bağlı Faslı oynarsa, Seri yedek kalacak. Forvette ise Falcao Andone’den formasını devralacak.

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