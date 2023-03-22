Galatasaray'da planlar alt üst oldu! Mostafa Mohamed herkesi ters köşe yaptı

Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohammed, Süper Lig'e ilk geldiğinde başarılı performansı ile taraftarın sevgisini kazanmıştı. Ortaya koyduğu performans ile birçok takımın dikkatini çeken Mısırlı golcü için yüksek bir bonservis bedeli bekleniyordu. Geçtiğimiz sezonun sonuna doğru performansı git gide düşen Mısırlı golcü 6 milyon avro satın alma opsiyonu ile Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'e kiralanmıştı.

MOSTAFA MOHAMED, NANTES'TE MUTLU DEĞİL

Türkiye'den ayrılış sürecinde burada mutlu olmadığı ve performansının düşüklüğünün de buna bağlı olduğu öğrenilmişti. Nantes forması ile adeta yeniden doğan Mısırlı golcü, Fransa'da kendini bulmuştu. Fakat sezonun sonlarına doğru forma şansı azalan genç oyuncunun soyunma odasında da yalnız olduğu öğrenildi. Takım içi yalnızlık ve forma süresinin azlığı nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen golcü oyuncunun opsiyonunun kullanılmayacağı iddia edildi. Bu durumun gerçekleşmesi halinde genç oyuncu gelecek sezon Galaatsaray forması giyebilir.

MOSTAFA MOHAMED'İN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Mısırlı golcü oyuncu Mostafa Mohamed, bu sezon 41 resmi maça çıkarken Fransa Ligue 1'de 6 gol 3 asist, Avrupa Ligi'nde 2 gol 2 asist ve Fransa Kupası'nda ise 1 gol ile takımına katkı sağladı. Mostafa Mohammed, toplam 2281 dakika süre alabildi.

Star Gazetesi