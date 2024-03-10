Galatasaray'da prim sonrası 6 gol

Galatasaray, iki kupaya veda etti ancak teknik heyet ve yönetimin müdahalesi, olası krize engel oldu.

Kritik süreçte Sergio Oliveira'yı kadro dışı bırakan Okan Buruk, oyuncularına disiplinden taviz vermeyeceğini gösterdi. Yedek kalan Wilfried Zaha, bu kez oyuna girdikten sonra olumlu reaksiyon gösterdi.

35 MİLYON TL'LİK PRİM

Başkan Dursun Özbek yine elini cebine attı ve sarı-kırmızılı takımın birikmiş 11 maçlık 35 milyon TL'lik galibiyet primini ödedi.

Rizespor maçından önce hesaplarına primleri yatan Galatasaraylı oyuncular, Özbek'in bu jestine 6 gollü farklı galibiyetle cevap verdi.