İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2021 Cuma / 22 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6985
  • EURO
    10,3167
  • ALTIN
    498.808
  • BIST100
    1376.67
Spor

Galatasaray'da PSV mesaisi devam ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

DHA2 Temmuz 2021 Cuma 20:40 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 20:40
ABONE OL

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde günün sabah gerçekleştirilen ilk antrenmanı, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 7'ye 3 top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde 6'ya 6 dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise 12'şer dakikalık iki ayrı bölümde 11'e 11 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından sona erdi. Günün 2'nci antrenmanında ise kuvvet çalışması yapıldı. Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.