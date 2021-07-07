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Spor

Galatasaray'da PSV mesaisi devam ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

DHA7 Temmuz 2021 Çarşamba 22:00 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 22:00
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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah antrenmanına 20 dakikalık ısınma bölümü ile başlandı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda gruplar halinde ilk olarak 4'e 2 pas çalışması yapıldı, daha sonra da 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 dayanıklılığa yönelik sınırlı alanda çift kale oyunlar oynandı.

Günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ardından bugün 21 yaşına giren Yunus Akgün'ün doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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