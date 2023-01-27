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Spor

Galatasaray'da Rashica seferberliği! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray transfer sezonunun son günü Norwich City'den kiraladığı Kosovalı oyuncu Milot Rashica'nın bonservisini almak için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Sabah27 Ocak 2023 Cuma 09:25 - Güncelleme:
Galatasaray'da Rashica seferberliği! Okan Buruk onay verdi
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Galatasaray'da transferin son günü Norwich City'den gelen Milot Rashica'nn kiralIk sözleşmesinde satIn alma opsiyonu bulunmuyor.

OKAN BURUK KALMASINI İSTYOR

Rashica'dan memnun olan teknik direktör Okan Buruk, KosovalI yıldIzIn Galatasaray'da devam etmesini istedi. Sarı-kırmızılı yönetim de Rashica'nın bonservisini almaya karar verdi.

KONSANTRASYONUNU GALATASARAYA VERDİ

Premier Lig'e dönmeye çalışan Norwich City'nin sezon sonundaki pozisyonu, pazarlıklarda belirleyici olacak. İngiliz kulübünden transferde öncelik sözü alan Galatasaray cephesi, bu durumu Rashica'ya bildirdi. 26 yaşındaki hücum oyuncusu konsantrasyonunu tamamen sarı-kırmızılı kulübe verdi.

Rashica'nın eşi, anadili gibi Türkçe konuşuyor. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Kosovalı çift, gelecek planlarını Galatasaray'a göre yapmaya başladı.

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