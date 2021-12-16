Galatasaray'da Rezan Epözdemir görevinden istifa etti

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 08:29 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 08:29

Youtube'da yayımlanan bir programa telefonla bağlanan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübündeki başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ'deki başkan vekilliği görevlerinden ayrıldığını kaydetti.

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulu ile derin ilkesel farklılıklar, tutum, yöntem ve yaklaşım farklılıkları olduğunu aktaran Epözdemir, yapılan bazı hataların kendisini istifaya götürdüğünü belirtti.

Epözdemir, 17 Aralık Cuma günü kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek istifasının gerekçelerini anlatacak.