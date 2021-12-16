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Spor

Galatasaray'da Rezan Epözdemir görevinden istifa etti

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, hem kulüp hem de Sportif AŞ'deki görevlerinden istifa etti.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 08:29 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 08:29
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Youtube'da yayımlanan bir programa telefonla bağlanan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübündeki başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ'deki başkan vekilliği görevlerinden ayrıldığını kaydetti.

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulu ile derin ilkesel farklılıklar, tutum, yöntem ve yaklaşım farklılıkları olduğunu aktaran Epözdemir, yapılan bazı hataların kendisini istifaya götürdüğünü belirtti.

Epözdemir, 17 Aralık Cuma günü kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek istifasının gerekçelerini anlatacak.

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