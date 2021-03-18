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Spor

Galatasaray'da, Rizespor maçı öncesi 4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılı takımda karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

AA18 Mart 2021 Perşembe 10:13 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 10:13
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Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 61 puanla 30. haftayı ikinci sırada bitirdi.

Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 10'unda berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Karadeniz ekibi elde ettiği 31 puanla 30. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçı, Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

TAYLAN ANTALYALI CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Taylan Antalyalı yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Ligde geçen hafta Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda bulunmayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Ryan Donk ise karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Marcao yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

SAHASINDAKİ SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 8'ini kazanırken, 3'ünde ise rakipleriyle berabere kaldı.

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