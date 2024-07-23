Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başaran ve özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacağı bir kadro kurmak için sağ bek ile 8 numara transferlerini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray, girişimlerini hızlandırdı. 21 yaşındaki sağ bek Guela Doue için Rennes ile anlaşan sarı kırmızılılar, oyuncunun bitmek bilmeyen istekleri sonrası masadan kalktı. Yeniden rotayı Danimarka'ya çeviren Cim-Bom, Elias Jelert için Kopenhag ile görüşmelerini hızlandırdı.

8 MİLYON EUROYA KADAR İNDİLER

Daha önce büyük ölçüde anlaşılan ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un önceliğini Guela Doue'ye vermesi nedeniyle bu transferi ikinci plana atan Cim-Bom, Danimarka ekiplerinden Kopenhag ile dirsek temasını koparmamıştı. Sarı kırmızılı yönetim, Elias Jelert transferi için Danimarka ekibinin yetkilileri ile görüşmeleri yoğunlaştırdı. İlk görüşmede 10 milyon euro bonservis bedeli isteyen Kopenhag, 8 milyon euroya kadar indi. Cim-Bom, transferi bir an önce bitirmek istiyor.

SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

21 yaşındaki Danimarkalı sağ bekin kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre, Elias Jelert'in güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro. Başarılı oyuncu, kariyerinde toplam 138 karşılaşmaya çıktı. Toplamda 9 bin 847 dakika sahada kalan genç yetenek, 3 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Jelert, 3 kez de Danimarka Milli Takım forması giyme başarısı sağladı. Elias Jelert, sol bekte de görev alabiliyor.