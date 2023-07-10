Galatasaray'da rota yine Sanchez

Galatasaray, Marsilya ile sözleşmesini tamamlayan Alexis Sanchez'in durumunu yakından takip ediyor.

ROTA ALEXIS SANCHEZ

Galatasaray, transferde adeta gaza bastı. Mauro Icardi'yi bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen, Leandro Paredes transferinde önemli mesafe kaydeden sarı-kırmızılılar bu kez rotasını Alexis Sanchez'e kırdı.

DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Galatasaray, Marsilya ile sözleşmesi sona eren Şilili futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

GEÇEN YIL FRANSA'YI SEÇTİ

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sene de Sanchez ile ilgilenmiş ancak 34 yaşındaki oyuncu o dönem Marsilya'yı tercih etmişti.

ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR

Sanchez'le birkaç Arabistan kulübü de ilgileniyor. Ayrıca Marsilya da deneyimli futbolcu ile yeniden sözleşme imzalamak istiyor.

ALEXIS SANCHEZ KİMDİR?

Marsilya'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Alexis Sanchez, 18 gol attı ve 3 asist asist yaptı.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

Sanchez, kariyerinde; Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter gibi önemli ekiplerin formasını giydi.