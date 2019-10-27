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Galatasaray'da Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, takımının Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın kadrosunda yer almayacak.

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Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlunun ameliyat edilmesi nedeniyle Beşiktaş derbisinde olmayacağını duyurdu.

Donk, "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

(AA)

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