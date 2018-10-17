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Galatasaray'da Ryan Donk korkuttu

Ryan Donk, teknik heyeti korkuttu. Fatih Terim'in oynayabilecek duruma gelse bile Bursa'ya karşı Donk'u riske etmeyerek çarşamba günü karşılaşılacak Schalke 04 maçında görevlendirmesi bekleniyor.

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Cimbom'un dün yapılan antrenmanında uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası kas içinde kanama oluşan Ryan Donk, teknik heyeti korkuttu. Bursaspor maçına yetişmesi zor görünen Hollandalı oyuncunun bir an önce hazır hale gelmesini isteyen teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde öğrencisini sahada görmek istiyor.

Sağlık heyetini seferber eden deneyimli teknik adamın, oynayabilecek duruma gelse bile cuma akşamı Bursa'ya karşı Donk'u riske etmeyerek çarşamba günü karşılaşılacak Schalke 04 maçında görevlendirmesi bekleniyor.

(Habertürk)

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