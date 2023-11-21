Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği mükemmel performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey'in devre arasında satılmaması için Galatasaray cephesinde önlem arayışı var.

Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir yeni sözleşme talep eden 23 yaşındaki futbolcunun kontratını yenileyerek, en azından sezon sonuna kadar takımda kalmasını sağlamak istiyor.

İSTEDİĞİ MAAŞ BELLİ OLDU

Galatasaray yönetiminin Boey'ye önerisi, yaklaşık 2 milyon euro civarında. Yıldız oyuncu ise yıllık 2.5 milyon euro bekliyor.

Tarafların ayrıca serbest kalma maddesinin bedeliyle ilgili de bir anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. Ancak sürecin negatif şekilde ilerlemediği, tarafların ortak bir nokta bulma konusunda yapıcı davrandığı belirtiliyor.

HEDEF 2027'YE KADAR SÖZLEŞME

Sarı-Kırmızılı yönetim, kısa bir süre içerisinde Boey'ye yeni teklifini sunacak. Hedef, 2025'te bitecek sözleşmeyi 2027'ye uzatmak. Muhtemel bir satışın ise en iyi ihtimalle önümüzdeki yaz gerçekleşmesi planlanıyor.