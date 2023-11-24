Galatasaray'da Sacha Boey için düğmeye basıldı

Galatasaray'da yeni kontrat konusunda yönetimin henüz uzlaşamadığı Sacha Boey, yeniden görüşme odasına giriyor. Sarı kırmızılı yöneticiler, şu ana kadar mukavele imzalanmamasına rağmen, genç oyuncudan sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmasını isteyecek.

OKAN BURUK DEVREDE

Hayalinin Avrupa olduğunu her fırsatta dile getiren Fransız futbolcuda Nelsson'la yaşanan soruna benzer bir sürece girmek istemeyen yönetim, teknik direktör Okan Buruk'la beraber Boey'yi ikna etmeye çalışacak. Sözleşme sorununun da bu görüşmeyle beraber çözülmesi hedefleniyor.

HEDEF BOEY'İ MUTLU ETMEK

Boey'nin kontratı 2025'e kadar devam etse de asıl hedef 23 yaşındaki futbolcunun mutsuz bir şekilde oynamasının önüne geçmek.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan 23 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 1 gol kaydetti.