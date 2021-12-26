Galatasaray'da Sacha Boey müjdesi

26 Aralık 2021 Pazar 13:55 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 13:55

Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası Son 32 Turu'nda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Son bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sacha Boey, antrenmanın son bölümünde kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Denizlispor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.