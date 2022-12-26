Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Herkesin beklediği haber resmen geldi

Galatasaray'da adı birçok Avrupa ekibiyle anılan Sacha Boey için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar performansıyla değerine değer katan Sacha Boey'in geleceği hakkında kararını verdi.

SACHA BOEY, AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDA

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon performansıyla en çok göze çarpan isimlerden biri olan Sacha Boey için transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Fransız sağ bek oyuncusu, birçok Avrupa ekibini peşine takarken son olarak Real Madrid'in de onu yakından takip ettiği ilgilendi.

OKAN BURUK'TAN YÖNETİME SACHA BOEY RAPORU

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk, transferde birçok takıma adı anılan Sacha Boey için yönetime raporunu sundu. Sarı-kırmızılılar ocakta çok büyük bir teklif gelmedikçe 22 yaşındaki sağ bekin ayrılmasına izin vermeyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 14 resmi maça çıkarken bunların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1140 dakika süre alan 22 yaşındaki Fransız sağ bek, 1 asistle takımına katkıda bulundu.