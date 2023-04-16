Galatasaray'da Sacha Boey'in alternatifi bulundu! Fransa'dan geliyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Cimbom evinde rakibini 6-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Icardi (3), Kerem Zaniolo ve Rashica kaydetti.

Puanını 66'ya yükselten Galatasaray, şampiyonluk yarışında bir virajı daha geride bıraktı.

Öte yandan Galatasaray yönetimi gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey'in her geçen gün talipleri artıyor.

Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı kulüpteki geleceği hakkında konuşan Boey, Galatasaray'a gelirken proje belliydi.

Ben oynayacaktım ve beni daha sonra başka bir kulübe satacaklardı. Bu yıl olabilir.

Galatasaray'a kariyerim boyunca kalmak için gelmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Bir çok Avrupa kulübünden teklif alan sağ bek oyuncusunun ayrılma ihtimaline karşı Galatasaray transferde düğmeye bastı.

Fransız basını gelecek sezon için flaş bir iddia ortaya attı.

Foot Mercato'ya göre, Galatasaray, 27 yaşındaki Montpellier forması giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldı.

Vitoria Guimaraes'ten satın alma opsiyonuyla Montpellier'e kiralanan Malili sağ bek oyuncusu geleceği Fransa'da kalmaya sıcak bakmıyor.

27 yaşındaki sağ bek oyuncusunu Galatasaray'ın yanı sıra Celta Vigo'nun da listesinde yer alıyor.

Falaye Sacko bu sezon Montpellier formasıyla 27 maçta görev aldı.

Malili sağ bek oyuncusu takımına 3 asistlik katkı sağladı.