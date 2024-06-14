Galatasaray'da sağ bek gelişmesi!

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takviye yapılacak önceli mevkilerden birisi de sağ bek. Sarı-Kırmızılılar için Rumen basınından yeni bir iddia geldi.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

PRO Sports'te yer alan habere göre, Romanya ekiplerinden CFR Cluj'de forma giyen Cristian Manea, Galatasaray ile görüştüklerini açıkladı.

"MENAJERİME SÖYLEDİM"

26 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada "Menajerim Pini Zahavi'ye anlaşmaya vardıklarında bana haber vermesini söyledim. Ona tamamen güveniyorum." ifadelerini kullandı.

KARİYERİ

Cristian Manea, futbol kariyerine Galatasaray efsanesi olan Hagi'nin akademisinde (Academia Hagi) başladı. Daha sonra kısa süren FC Viitorul kariyerinin ardından 2.5 milyon euro karşılığında Apollon Limassol'a transfer oldu. Limassol'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Manea, 2020-21 sezonu öncesinde 400 bin euro karşılığında CFR Cluj'a transfer oldu.