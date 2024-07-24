İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2024 Çarşamba / 18 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8502
  • EURO
    35,7001
  • ALTIN
    2565.59
  • BIST100
    11009.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'da sağ bek için yeni aday

Sağ bek transferini sürdüren Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların, son olarak Sassuolo'da forma giyen Jeremy Toljan ile ilgilendiği belirtildi.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
Galatasaray'da sağ bek için yeni aday
ABONE OL

Galatasaray'da transfer için öncelik verilen bölgelerden biri olan sağ bek için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

Calciomercato'da yer alan habere göre; İtalya Ligi'nde Sassuolo'nun küme düşmesinin ardından takımdan önemli isimlerin ayrılabileceği ve bu isimlerden birinin Jeremy Toljan olduğu belirtildi.

Sassuolo'nun sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 29 yaşındaki sağ bekten para kazanabilmek adına Toljan'ı bu yaz satabileceği vurgulandı.

Alman sağ bekle ilgilenen takımlardan biri olarak Galatasaray gösterildi. Toljan ile ilgilenen bir diğer kulübün Werder Bremen olduğu iddia edildi.

Sassuolo ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

2021 yılından bu yana Sassuolo'da oynayan Jeremy Toljan, İtalyan ekibinde çıktığı 134 maçta 1 gol attı ve 12 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.