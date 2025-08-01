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Spor

Galatasaray'da sağ bek operasyonu: Hedefteki isim Dodo

Elias Jelert ve Frankowski'nin performansından memnun kalmayan Okan Buruk, Galatasaray yönetiminden yeni bir sağ bek talep etti. Gözünü İtalya'ya çeviren sarı-kırmızılılar, Fiorentina'nın Brezilyalı yıldızı Dodo ile ilgileniyor.

Akşam1 Ağustos 2025 Cuma 07:59 - Güncelleme:
Galatasaray'da sağ bek operasyonu: Hedefteki isim Dodo
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Galatasaray'da sağ bek arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Elias Jelert ve Frankowski'nin performanslarından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, bu iki oyuncuyla yolların ayrılmasını istiyor. Bu bölgeye hızlı ve dayanıklı birini isteyen Buruk, G.Saray Yönetimi'ne de bu yönde taleplerde bulundu.

Bu doğrultuda çalışma yapan Sarı-Kırmızılılar, gözünü İtalya'ya çevirdi. Corriere dello Sport'un haberine göre G.Saray, Fiorentina'nın 26 yaşındaki oyuncusu Dodo ile ilgileniyor. Serie A ekibinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Brezilyalı'nın, takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Ancak Fiorentina, mukavelesi Haziran 2027'de sona erecek olan başarılı savunmacısı için en az 30 milyon euro talep ediyor. Geride kalan sezonda 46 maça çıkan Sambacı, 6 asist kaydetti.

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