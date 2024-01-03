Galatasaray'da sağ kanat artık Tete'nin

Hakim Ziyech'in ayrılığının gündeme gelmesinin ardından, Galatasaray'ın sağ kanadında Tete'nin yeri de garantilenmiş oldu.

Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak transfer edilen ve 20 milyon Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan 23 yaşındaki Sambacı, her ne kadar şu ana kadar beklentilerin altında kalsa da sarı-kırmızılı teknik heyet ikinci yarıda bambaşka bir performans ortaya çıkabileceğine inanıyor.

23 yaşındaki Tete, Galatasaray'da şu ana kadar 21 maçta süre buldu ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.