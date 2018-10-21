Galatasaray'da sakat oyuncuların geri dönüş tarihi belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında önceki gün evinde Bursa ile 1-1 berabere kalan G.Saray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Dün sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek sağlık heyeti ile bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Fatih Terim, kritik Schalke maçı öncesi, sakat oyuncuların çarşamba gününe yetişebilmesi için ellerinden geleni yapmalarını istedi.

Peki sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumu nasıl... Yeşil-beyazlılarla oynanan karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlanarak yerini Eren'e bırakan Feghouli'nin durumu en ciddi olanı. Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen ve tedavisine hemen başlanan Cezayirli kanat oyuncusunun çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı oldukça düşük.

ALTERNATİF AZALDI

Bursa mücadelesin 42. dakikasında sakatlanarak yerini Selçuk'a bırakan Fernando'nun da sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Brezilyalı orta sahanın durumuna bugün karar verilecek. Kasık ağrısı nedeniyle 20. dakikada yerini Maicon'a bırakan Serdar Aziz'in sağlık durumu ise bugün yapılacak ek tetkiklerin ardından belli olacak. Ancak hem Fernando'nun hem de Serdar'ın çarşamba gününe yetişmesi zor gözüküyor.

Sakatlıktan yeni dönen Donk, Selçuk ve Eren'in yüzde 100 hazır olmaması da teknik heyeti oldukça düşündüren bir başka konu. Sakatlığına rağmen Bursa müsabakasının 90 dakikasını tamamlayan Belhanda'nın ise büyük bir aksilik olmadığı taktirde çarşamba günü sahada olması bekleniyor.

Daha önce sakatlanan Onyekuru'nun 4-6 hafta, ameliyat olan Emre Akbaba'nın da 2.5 ay süreyle sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle, sarı-kırmızılı teknik heyetin elinde alternatif sayısı da oldukça az...

(Vatan)