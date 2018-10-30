Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da sakatlar belirsizliğini koruyor

Galatasaray’a, Mariano’dan sonra bir başka Brezilyalı yıldızından da kötü haber geldi! Fernando’nun, zorlu F.Bahçe derbisine yetişmesi zora girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

G.SARAY, F.Bahçe derbisinin hazırlıklarına başlarken Fernando’dan gelen haberler keyifl eri kaçırdı. Bursaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde zorlanma meydana gelen Fernando’nun, ağ- rılarının devam ettiği belirtildi. Brezilyalı oyuncu ile aynı sakatlığı yaşayan Feghouli ve Onyekuru, düz koşulara başladı. Brezilyalı yıldız ağrıları nedeniyle henüz koşulara başlayamadı. G.Saray’da sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba’nın yanı sıra Yuto Nagatomo derbide görev alamayacak.

MARİANO CEZALI

Tedavilerine devam edilen Serdar Aziz, Eren, Feghouli ve Onyekuru F.Bahçe maçına yetiştirilmeye çalı- şılıyor. Sarı-Kırmızı- lılar’da kart cezalısı olan Mariano ise zorlu derbide oynayamayacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA