Galatasaray'da sakatlar belirsizliğini koruyor

G.SARAY, F.Bahçe derbisinin hazırlıklarına başlarken Fernando’dan gelen haberler keyifl eri kaçırdı. Bursaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde zorlanma meydana gelen Fernando’nun, ağ- rılarının devam ettiği belirtildi. Brezilyalı oyuncu ile aynı sakatlığı yaşayan Feghouli ve Onyekuru, düz koşulara başladı. Brezilyalı yıldız ağrıları nedeniyle henüz koşulara başlayamadı. G.Saray’da sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba’nın yanı sıra Yuto Nagatomo derbide görev alamayacak.

MARİANO CEZALI

Tedavilerine devam edilen Serdar Aziz, Eren, Feghouli ve Onyekuru F.Bahçe maçına yetiştirilmeye çalı- şılıyor. Sarı-Kırmızı- lılar’da kart cezalısı olan Mariano ise zorlu derbide oynayamayacak.