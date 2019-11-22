Galatasaray'da sakatlık depremi! Sezonu kapattı
Galatasaray'a Demokratik Kongolu stoper Luyindama'dan kötü haber geldi. Çapraz bağları kopan Luyindama sezonu kapattı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul’a dönen Christian Luyindama’nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.
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