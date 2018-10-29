Galatasaray'da sakatlıklar, Fenerbahçe'de kaos, Beşiktaş'ta gerilim... Başakşehir dolu dizgin yoluna devam ediyor

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, 3 büyükler için hiç de umdukları gibi başlamadı. 10 hafta geride kalırken, Türk futbolunun 3 güzide kulübünde dertler adeta çığ gibi. Finansal-fair play kıskacındaki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ekonomik olarak düzlüğe çıkmak için önemli kozlarını elinden çıkarmak zorunda kalırken, transfer edilen futbolcular da gidenleri mumla arattı.

Ali Koç'un ezici üstünlükle başkan seçilmesinin ardından yapılan köklü değişimle sezona başlayan Fenerbahçe 10 hafta geride kalırken, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Cocu'ya 10 hafta dayanabildi. Giuliano ve Souza gönderildi, yerine gelen oyuncular 2 Brezilya'nın yerini henüz dolduramadı. Kanarya, ligde 5 mağlubiyet alarak adeta dibi gördü. Taraftarlar tepkili ve büyük hayal kırıklığı yaşıyor...

Sakatlıklar G.Saray'ı fena vurdu!

Son şampiyon Galatasaray da sezona forvet krizi ile başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, geçen sezonun kralı Gomis'in yerine oyuncu alamadı, tek golcü ile 3 kulvara başlamak durumunda kaldı. Devler Ligi'nde oynanan yüksek tempolu maçlar, ardından Süper Lig karşılaşmaları kadroyu hem fiziki hem mental olarak yıprattı. Emre Akbaba'nın ilk yarıyı kapatması sonrası kötü haberler peş peşe geldi. Feghouli, Serdar Aziz, Nagatomo, Onyekuru, Fernando ve Malatyaspor deplasmanında Belhanda sakatlandı. Mariano cezalı duruma düştü. Fenerbahçe derbisi öncesi, sakatlık oyuncu sayısının 8'e çıkması, teknik Direktörü Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor.

Beşiktaş'ta yönetim hedefte

Beşiktaş'ta da durumlar iç açıcı değil. Göztepe deplasmanının ardından Genk'e Vodafone Park'ta boyun eğen siyah-beyazlı ekipte, taraftarlar Medel ve Gökhan Gönül dışında oyuncuları yeterince mücadele etmemekle suçluyor... Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 14 puanla namağlup gruptan çıkan Kartal, bu sezon beklenmedik bir şekilde Kupa 2'de 3 maç sonunda 2 yenilgi aldı. Beşiktaş ayrıca ligde 'yıkılmaz kale' Vodafone Park'ta da ilk yenilgisini sezon başında Antalyaspor'a karşı tattı. Yönetim giden oyuncuların yerini dolduramamakla, Güneş ise geçmiş yıllara oranla sahaya yeterince müdahale edememekle eleştiriliyor.

En istikrarlı Başakşehir

Şu anda 3 büyüklerin içinde bulunduğu durum, Medipol Başakşehir'in zirve yarışında şanslı kılıyor. Planlı-programlı ilerleyen, Abdullah Avcı yönetiminde istikrarını koruyan İstanbul ekibi, 10. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Avrupa kulvarına da erken veda eden Avcı'nın talebeleri, tüm ağırlığını lige verecek. Lider karakterli Emre Belözoğlu ve Adebayor'un da dönüşüyle birlikte Başakşehir ligde ağırlığını daha fazla hissettirecek. 2016-2017 sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran, geçen sezon da son haftaya kadar nefes kesen yarışın içinde kalan Başakşehir, bu sezon 'peri masalı'nı gerçekleştirmeye yakın. 3 büyüklerin de şu anki vahim durumunu gözönünde bulundurarak, şimdi herkesin aklında bu soru var: "O sene bu sene mi?"

(Skorer)