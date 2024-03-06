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Spor

Galatasaray'da sakatlıklarda son durum

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolcular konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Hakim Ziyech takımla çalışmalara başlarken, Abdulkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in Rizespor karşısında oynaması beklenmiyor.

6 Mart 2024 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Galatasaray'da sakatlıklarda son durum
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Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Wilfired Zaha ve Serge Aurier'den yeni haber geldi.

Sakatlığını atlatan Faslı yıldız Ziyech, son yapılan idmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Beşiktaş maçının kadrosunda kemik ödemi olduğu için yer almayan Zaha da takımla çalıştı.

ABDÜLKERİM RİZE'DE DE YOK

Beşiktaş maçında oynayamayan Abdülkerim Bardakcı sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçında da kadroda olmayacak.

"DAVINSON ŞÜPHELİ"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce Davinson ile ilgili konuştu. İnce, yaptığı açıklamada, "Davinson Sanchez'de gerilme var. Bugün yapılan idmanda yer alamayacak. Rizespor maçında oynayıp oynamayacağının perşembe günü yapılacak test sonrası belli olacak" açıklamasını yaptı.

"ICARDI'NİN SAKATLIĞI GEÇTİ"

Icardi ile ilgili de konuşan Yener İnce, "Mauro Icardi'nin ayak bileğindeki konu bitti. Onun tedavisini mükemmel bir şekilde tamamladık. Dönem dönem adale sertliği olabiliyor ama bu her futbolcuda oluyor. 46 maça çıktık, normal. Mauro'nun bir sakatlığı yok yani." şeklinde konuştu.

SERGE AURIER'İN SON DURUMU

Galatasaray'da ayrıca, sakatlığı devam eden Serge Aurier'in de yaklaşık iki hafta daha sahalardan uzak kalması ve milli aradan sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

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