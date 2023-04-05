Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hesapları başladı! İki yıldız ile görüşme olacak

Süper Lig'de emin adımlarla zirveye yürüyen Sarı-Kırmızılı ekip gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için de tam gaz çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray yönetimi iki yıldız için resmen düğmeye bastı, operasyonu başlattı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Bir yandan lig ve kupa yarışına konsantre olan Galatasaray, diğer taraftan yaz dönemine yönelik transferler konusunda hareketlilik yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon başından beri gündemde olan Moussa Dembele için yeni bir adım attı. Galatasaray Yönetimi'nin, Lyon'la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Fransız santrforun menajeriyle bir görüşme ayarladığı öğrenildi.

Dembele'nin transferi için bu hafta tarafların masaya oturacağı ve sezon sonu için söz kesmeye çalışacağı öğrenildi.

ICARDİ'NİN DURUMUNDA BAĞIMSIZ HAREKET EDİLECEK

Galatasaray cephesi, takımda kalması istenen Mauro Icardi'nin durumundan bağımsız olarak Dembele transferini bir an önce bitirmek istiyor. Daha önce Cim Bom'a yeşil ışık yakan yıldız golcüyle kesin mutabakat sağlanırsa, forvet transferindeki yol haritası da yeniden çizilecek.

İŞLERİ KOLAYLAŞTIRACAK

Dembele'nin olası transferi, Galatasaray'ın Icardi girişimlerindeki kozlarından biri olacak. Sarı-Kırmızılı kulüpte yönetimden teknik heyete kadar herkes Arjantinli yıldızın takımda kalmasını istiyor. PSG'nin 30 yaşındaki santrforu gözden çıkarmış olması da bir avantaj. Ancak bonservis konusunda henüz bir ilerleme kaydedilmiş değil. Icardi'nin formunun giderek düşmesi de Florya'da endişe yaratıyor. Önümüzdeki sezon Gomis'le de yolları ayırması beklenen Galatasaray, Dembele'yi renklerine bağlaması halinde hücum hattında çok daha rahat hareket edebilecek.

CİMBOMA BİR YILDIZ DAHA

Moussa Dembele transferinde hareketli saatler yaşanırken, bir flaş haber de İngiltere'den geldi. Kontratı sezon sonunda bitecek olan ve bir süredir Aslan'ın radarına takılı kalan Naby Keita'nın, kulübü Liverpool'dan ayrılması kesinleşti. Ada basını, İngiliz devinin 28 yaşındaki oyuncuya ayrılık kararını tebliğ ettiğini duyurdu.

TEKLİFLERİ DEĞERELENDİRECEK

Sakatlıktan döndükten sonra forma bulmakta zorlanan Gineli futbolcu, artık teklifleri değerlendirmeye başlayacak. Galatasaray'ın bu transferdeki güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor. Keita'nın transferi, Avrupa devlerinin gözdesi haline gelen Lucas Torreira'nın olası satışında alternatif sıkıntısı yaşanmasının da önüne geçecek.