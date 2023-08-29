Galatasaray 2023-24 sezonunun en kritik maçlarından birine Molde karşısında Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş mücadelesinde çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2019-20 sezonunda mücadele eden 2021-22'de ise elemeleri geçemeyen sarı kırmızılı ekibin 4 yıl aradan sonra gruplara kalmasıyla birlikte kulüp önemli bir gelirin de sahibi olacak.

Sarı kırmızılılar bugün Molde'yi elerse Şampiyonlar Ligi'nden giriş parası olarak 15 milyon 640 bin euro'yu kasasına koyacak.

Aslan son 10 yıllık UEFA Kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası 9 milyon 96 bin euro.

Cimbom gruplara kalırsa daha sahaya çıkmadan 24 milyon 736 bin euro almayı garantileyecek.

HER GALİBİYET 2.8 MİLYON EURO

Her galibiyetin 2.8 milyon euro, beraberliğin ise 930 bin euro olduğu gruplarda alınacak her başarılı sonuçta bu rakam daha da artacak. Galatasaray gruptan çıkarsa 9.6 milyon euro daha kazanacak.

Çeyrek finalin 10.6 milyon euro, yarı finalin 12.5 milyon euro olduğu Devler Ligi'nde finalist takımlar 15.5 milyon euro daha kazanacak. Şampiyon olan takım ise 15.5 milyon euro'ya ek olarak 4.5 milyon euro daha alacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı son sezon olan 2019-20'de toplam 29.9 milyon euro gelir elde etmişti.