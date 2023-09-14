Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi Samsun sınavı

Milli ara, Galatasaray'da fiziksel açıdan hazır durumda olmayan oyunculara ilaç gibi geldi.

Hakim Ziyech takımla çalışmalara başlarken, Wilfried Zaha da açık kapadı. Bir diğer yeni transfer Ndombele de bu periyotta antrenman kaçırmadı. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncularının son durumunu cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçında test edecek.

ZAHA KONUSUNDA ACELE EDILMEYECEK

Ziyech ve Ndombele'ye şans vermeye hazırlanan Buruk, iki oyuncuyu hazır görürse Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag sınavına da bu isimlerle başlayacak. Oliveira ile Mertens kulübeye çekilecek.

Teknik heyet, Zaha konusunda ise aceleci davranmayacak. Fildişili yıldızın Samsunspor maçında kadroya alınıp alınmayacağı, yarınki antrenmanın ardından netleşecek.

Milli takımlardan dönen oyuncularına kavuşan Galatasaray, son transferi Davinson Sanchez dışında tam kadro çalışacak.