İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9523
  • EURO
    28,9887
  • ALTIN
    1652.21
  • BIST100
    7945.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi Samsun sınavı
Spor

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi Samsun sınavı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçından önce Süper Lig'de çıkacağı Samsunspor müsabakası teknik ekip için belirleyici olacak ve yeni trasnferlerin durumu incelenecek.

Sabah14 Eylül 2023 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi Samsun sınavı
ABONE OL

Milli ara, Galatasaray'da fiziksel açıdan hazır durumda olmayan oyunculara ilaç gibi geldi.

Hakim Ziyech takımla çalışmalara başlarken, Wilfried Zaha da açık kapadı. Bir diğer yeni transfer Ndombele de bu periyotta antrenman kaçırmadı. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncularının son durumunu cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçında test edecek.

ZAHA KONUSUNDA ACELE EDILMEYECEK

Ziyech ve Ndombele'ye şans vermeye hazırlanan Buruk, iki oyuncuyu hazır görürse Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag sınavına da bu isimlerle başlayacak. Oliveira ile Mertens kulübeye çekilecek.

Teknik heyet, Zaha konusunda ise aceleci davranmayacak. Fildişili yıldızın Samsunspor maçında kadroya alınıp alınmayacağı, yarınki antrenmanın ardından netleşecek.

Milli takımlardan dönen oyuncularına kavuşan Galatasaray, son transferi Davinson Sanchez dışında tam kadro çalışacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.