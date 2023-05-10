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Spor

Galatasaray'da şampiyonluk hesapları

Lider Galatasaray'da şampiyonluk hesapları sürüyor. Sarı-kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı üç maçı da kazanırsa evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine 23. şampiyonluğunu almış olarak çıkacak.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
Galatasaray'da şampiyonluk hesapları
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Galatasaray; İstanbul, Sivas ve A.Gücü maçlarından 3'er puanla ayrılırsa, Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacak. Camia bu olasılığı gerçekleştirmek için konsantre olmuş durumda.

Galatasaray, son olarak 23. şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir'i devirerek, kritik virajı da başarıyla döndü. Aslan; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının tamamından 3'er puanla ayrılırsa, son haftaki F.Bahçe derbisine şampiyon çıkacak.

Fenerbahçe, kalan 5 mücadelesinin tamamını kazansa bile bu puanlar Kanarya'ya yetmeyecek. Sarı-Lacivertliler, 5'te 5 yaparsa ancak 83 puana ulaşabilecek. Bu sonuçlara göre Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.

HER MAÇA PRİM VERİLECEK

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular bu olasılığı gerçekleştirmek için konsantre olmuş durumda. Yönetim ve teknik kadro, "Önümüzdeki üç maçı kazanalım ve F.Bahçe derbisine şampiyon olarak çıkalım. Kupayı derbide kaldıralım" ifadelerini kullanarak oyuncuları motive ediyor. Başkan Özbek son dönemde yaptığı açıklamalarda şampiyonluğun derbiye kalmayacağını iddia etmişti. Yönetim, kalan maçlar için prim uygulamasını da hayata soktu. Oyuncuların ödemeleri de eksiz yapılıyor.

ALKIŞ POLEMİĞİ GÜNDEMDE

G.Saray'ın üçte üç yaparak F.Bahçe'nin karşısına çıkma olasılığı bir polemiğin daha yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bu durumun gerçekleşmesi halinde F.Bahçe'nin, G.Saray'ı alkışlayıp alkışlamayacağı sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, böyle bir polemiğe gerek olmadığını düşünüyor. Yönetim, derbiden çok üç maça kilitlenmiş durumda. Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, Florya'da kamp kuracak. Şampiyonluk kesinleşinceye kadar Florya'da mesaide olacaklar.

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