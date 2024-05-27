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Spor

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarının detayları belli oldu

Galatasaray, 24. şampiyonluğunun kutlamalarını 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te gerçekleştireceğini açıkladı.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:08 - Güncelleme:
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarının detayları belli oldu
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Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 27 Mayıs Pazartesi günü şampiyonluk töreni gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

'2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak.

27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!

Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.'

BİLET SATIŞ DETAYLARI

Bilet satışları hakkında açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, şu ifadeleri kullandı;

"Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği passo uygulaması üzerinden GS Logolu passolig kartı sahiplerine satışa sunulmuştur.

2023-2024 Futbol sezonunda Vip Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlarımız, bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir.

2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahiplerimiz Localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir.

Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore'lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlarımıza Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir.

2023-2024 Otopark giriş hakkı olan taraftarlarımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir."

BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Doğu Batı Vip Tribünler 1.000 TL

Doğu -Batı Alt Tribün 500 TL

Doğu -Batı Üst Tribün 250 TL

Kuzey - Güney Kale Arkası 150 TL

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